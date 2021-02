Biographie

Michèle Richard est littéralement née dans le showbiz : son père est le violoniste Ti-Blanc Richard. La carrière de la chanteuse est lancée alors qu'elle entonne des adaptations de hits de Connie Francis et de Dodie Stevens ainsi que des reprises de succès français popularisés par France Gall et Sylvie Vartan. Sa chanson Les boîtes à gogo (une chanson inspirée de At The Scene, du groupe The Dave Clark Five) est devenue, au fil des années, une immortelle. En plus de sa carrière musicale, Richard se fera également connaître comme animatrice télé et radio, comédienne, meneuse de revues musicales et personnalité publique faisant la pluie et le beau temps au Québec au cours des années 1990. Elle ne délaisse toutefois pas la musique pour autant. En 2006, par exemple, elle lance Les nuits de Montréal, son premier album studio en neuf ans.