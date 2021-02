Biographie

Michèle Torr est une chanteuse de variété française née en 1947 qui fut un temps mariée au chanteur Christophe. Elle entame sa carrière discographique en 1964 via des 45 tours de reprises de tubes anglo-saxons interprétés en français, comme c'est la mode à l'époque. A la fin des années 60, elle est une des égéries de Salut les copains et Age tendre et tête de bois. Elle participe une première fois à l'Eurovision en 1966 puis à nouveau en 1977. Sa discographie est riche de plus de 50 albums et de ventes atteignant les quelques dizaines de millions d'exemplaires de par le monde. Toujours active au 21ème siècle, Michèle Torr peut se targuer d'une des plus belles longévité de la variété française. © Olivier Duboc /TiVo