Biographie

Décédée le dimanche 27 avril 2014, Micheline Dax était âgée de 90 ans. Comment oublier cette comédienne, chanteuse et siffleuse dont la présence et l’humour enchantaient les écrans (petits et grands). On se souvient de ses réparties, de sa voix grave, dans Les jeux de 20 heures ou l’émission jeu animée par Fabrice, L’académie des 9. Les voix de Piggy, Paddington, la Castafiore, c’était elle, aussi.Née Micheline Etevenon le 3 mars 1924, Micheline Dax a suivi l’enseignement du cours Simon avant d’entamer une carrière au théâtre, dans la comédie, où elle enchaînera les succès. Ce sont Les Branquignols de Robert Dhéry et Colette Brosset avec Louis De Funès, Jean Lefebvre ou encore Michel Serrault, qui révélèrent son talent comique au théâtre tout d’abord puis au cinéma en 1949. Une partie de la troupe s'est reformée en 1974 pour le tournage du film Vos gueules les mouettes ! toujours sous la direction de Robert Dhéry. Grande, impressionnante, autoritaire, elle impose un doux mélange de gouaille et de classe aristocratique qu'elle promènera dans tous ses rôles tout au long de sa carrière. Elle est un second rôle recherché. Sacha Guitry la fait tourner dans Si Paris nous était conté, Jean Becker dans Tendre Voyou avec Jean-Paul Belmondo. Les qobuziennes et les qobuziens se souviennent de la chansonnière, de ses reparties de grande duchesse zozotante. On se souvient de ses répliques auprès d’un Pierre-Jean Vaillard. On se souvient de son talent de chanteuse et surtout de sa capacité de siffleuse que de nombreux musiciens de films utiliseront.Drôle, intelligente, cultivée, Micheline Dax sera une « vedette de télévision », l’une des première à animer des émissions pour les enfants, bien avant Dorothée. Mais c’est le théâtre qui offrit à cette artiste les rôles les plus variés. Il serait quasi impossible de citer toutes les pièces ou elle joua. Sa riche carrière au théâtre, entamée à la fin des années 1940, lui avait valu deux nominations aux Molières en 1999 et en 2004. Son dernier rôle sur les planches fut Les monologues du vagin en compagnie de Maïmouna Gueye et Fiona Gélin. Au cinéma, on l’a adoré auprès des Louis de Funès, Robert Manuel, Francis Blanche, Michel Galabru, Jean-Claude Brialy, etc. Les moins de 20 ans ne le savent pas mais c’est elle qui double bon nombre de personnages de télévision et de dessins animés au cinéma. Dans le Astérix et Cléopâtre de Goscinny, elle double la Reine d'Egypte Antique, avant de se glisser dans la peau de Bianca Castafiore dans Tintin et le lac aux requins. Son registre était large. D’Azalée dans Le manège enchanté à Tante Figg dans Tom et Jerry, de la méchante Morganna dans La Petite Sirène de Disney à Miss Piggy dans le Muppet Show.