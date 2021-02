Biographie

De son vrai nom Miguel Jean-Jacques Mattioli, le vidéaste Michou voit le jour le 2 octobre 2001 dans la Somme, à Albert. Il est élevé dans une famille de dix enfants et se familiarise à l’adolescence avec la plateforme de partage de vidéos Youtube, sur laquelle il devient friand des aventures de ses aînés, tels que Cyprien. Il décide alors de réaliser lui-même des vidéos et des podcasts qui rendent compte de sa passion pour les jeux vidéo, et notamment dans un premier temps Clash Royale, avant de commencer les diffusions en streaming sur le jeu Fortnite, qui lui permet de voir grandir sa communauté de fans et d’atteindre en quelques mois le million d’abonnés. Installé à Paris, il intègre la société Webedia aux côtés de ses modèles Cyprien et Norman. Bientôt, c’est dans la musique qu’il souhaite fêter sa réussite. En 2020, il publie ainsi les singles « Dans le club » et « Fier », qui précèdent la sortie d’un EP de sept titres, intitulé My Life. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020