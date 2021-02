Biographie

La biographie de Mick Jagger fait désormais partie de l'Histoire de la musique, à travers son appartenance à The Rolling Stones. Par contre, Mick Jagger l'artiste solo fait pâle figure au regard de ses ambitions, malgré trois albums réussis sur quatre, ce qui est un excellent score. She's the Boss en 1985, Wandering Spirit en 1993 et Goddess in the Doorway en 2001 suffiraient à porter au pinacle nombre d'artistes, tandis que Primitive Cool en 1987 peut être taxé de quelconque. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015