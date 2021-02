Biographie

De son vrai nom Jayson Jenkins, Mick Jenkins est né le 19 avril 1991 à Huntsville, dans l'état d'Alabama, aux États-Unis. C'est au début de l'année 2012 qu'il se fait remarquer grâce à la publication de sa première mixtape, The Mickstape, rapidement suivie d'une seconde à peine un semestre plus tard : The Pursuit of HappyNess : The Story of Mickalascage. Également membre d'un groupe de rap appelé Free Nation, Mick Jenkins s'installe à Chicago où il intègre l'YCA (Young Chicago Authors). Après une nouvelle mixtape en 2013, Trees & Truths, il publie un nouveau simple intitulé « Crossroads » avec les collaborations de Chance the Rapper et Vic Mensa. Mais c'est bel et bien en 2014, avec le simple « Martyrs », que Mick Jenkins franchit un nouveau palier, s'attirant les félicitations de Timbaland. Il enchaîne ainsi en toute sérénité avec l'EP The Water[s] en 2014 et sa suite Wave[s] l'année suivante, avant de partir en tournée avec le producteur français STWO. En 2016, il publie enfin son premier album du nom de The Healing Component, qui ne tarde pas à se distinguer dans les classements de ventes. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2019