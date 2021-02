Biographie

Installé depuis l’enfance dans la région Auvergne Rhône-Alpes, Mickaël Furnon lance en 1996 son projet solo baptisé Mickey 3D. Rejoint un an plus tard par le batteur Jojo, Mickey 3D devient alors un duo avec deux créateurs et musiciens. Leur premier album, Mistigri Torture, sorti en 1999, marque un rock avec un trait d’humour non masqué. Première étape de leur rapide ascension, cet enregistrement leur ouvre les portes de la première partie de Louise Attaque. Il signe ensuite sur le label Virgin et un troisième membre, Najah El Mahmoud, rejoint l’ex duo en 2001. Malgré tout, Mickey 3D conserve son esprit d’origine et continue de faire de l’autoproduction. L’année suivante est une réussite pour le groupe, puisqu’Indochine demande à Mickaël d’écrire ce qui sera par la suite l’immense succès J’ai demandé à la Lune. Tu vas pas mourir de rire sort en 2003, et marque les esprits en particulier grâce à l’hymne écologique Respire. Toujours aussi cynique, le groupe se définit grâce à ses textes, où les verbes sont toujours affutés et le vocabulaire maîtrisé. Disque de platine, récompensé par l’Académie Charles-Cris ou par le prix Constantin, cet album demeure la plus grande réussite du groupe. Suite à leur tournée sort le single live Johnny Rep, qui rend hommage au buteur de l’AS Saint-Etienne, champion de France 1981.Le groupe fait une pause en 2007, qui se termine finalement en séparation. Malgré tout, Mickaël reprend le projet en mains à partir de 2009 et s’accompagne avec différents musiciens pour donner une nouvelle vie à Mickey 3D. Sebolavy sort en 2016 et renoue avec les origines du groupe : des textes toujours aussi engagés, une vision pessimiste du monde et des instances qui le régissent, tout en conservant cette pointe d’humour nonchalante qui permet de relativiser les tristes constats que tire Mickey 3D. © AR/Qobuz