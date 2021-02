Biographie

Principal représentant français du courant electro le plus dur, le duo Micropoint existe depuis 1992. Micropoint naît dans l'effervescence du mouvement rave et s'oriente vers la techno hardcore et ses sonorités à la limite de l'industriel. Neurophonie en 1999 s'écoule à quelques trente mille exemplaires, chiffre plus que décent pour un créneau extrême. Suit Anesthésie International en 2000, avant une séparation provisoire de Micropoint. Le double album Remontées en 2005 livre enregistrements publics et inédits jusqu'alors uniquement disponibles en vinyle. Micropoint ravit les amateurs du genre en revenant en 2008 avec Overdose United. Une nouvelle dose de hardcore est livrée en 2011 avec Exit Mankind. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015