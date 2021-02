Biographie

Mighty Sparrow est le roi incontesté du calypso et de la soca. Né sur l'île de Grenade et élevé à Trinidad-et-Tobago, Mighty Sparrow débute sa carrière dans les années cinquante et se hisse vite sur le trône de monarque du calypso en 1956 grâce à son titre « Jean and Dinah ». Mighty Sparrow devient l'ambassadeur des rythmes des Caraïbes partout dans le monde. Il est également une influence importante du ska jamaïcain et est directement cité par The Skatalites et The Heptones et collabore avec Byron Lee & the Dragonnaires. Ses albums King of the World (1984) ou A Touch of Class (1986) sont de bons exemples de son style joyeux et flamboyant. Toujours attentif à l'actualité, Mighty Sparrow sort en 2008 Barack de Magnificent en hommage à Barack Obama. Avec plus de soixante-dix enregistrements au compteur, Mighty Sparrow ne manque pas de matière pour des compilations indispensables comme Humorous en 2001 ou Sparromania! en 2012. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015