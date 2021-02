Biographie

L'ascension du trio trap rap sudiste américain Migos (né en Géorgie en 2009 autour d'Offset, Quavo et Takeoff) a tout d'une montée en puissance inarrêtable. Suite à la publication d'une première mixtape, No Label, en 2012, le phénomène s'emballe dès 2013 grâce au succès rencontré par le titre « Versace », permettant au projet de signer chez Atlantic en 2014 pour la tape No Label II (2014) puis un premier opus officiel en 2015, Yung Rich Nation. Au fil des mois, le groupe multiplie les projets, semant des titres comme « Look at My Dab » ou « Bad & Boujee » jusqu'à la parution d'un second effort officiel classé numéro un aux Etats-Unis début 2017, CULTURE, suivi un an plus tard par CULTURE II. © TiVo