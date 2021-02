Biographie

Né Miguel Jontel Pimentel à San Pedro (Californie) en 1986, le chanteur américain d'origine mexicaine fait en 2011 du simple « Sure Thing » un succès qui relance les ventes de son premier album, All I Want Is You, paru dans l'indifférence l'année précédente. En 2012, le titre « Adorn » qui devance l'excellent album de R&B, Kaleidoscope Dream, devient un tube mondial et ouvre les portes d'une grande carrière à Miguel qui publie Wildheart en 2015. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015