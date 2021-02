Biographie

Ambassadeur du jazz latin, le saxophoniste Miguel Zenon débute avec l'album Looking Forward en 2002 avant d'être signé sur le label de Branford Marsalis. Cofondateur du SFJazz Collective avec Joshua Redman, il participe aux albums de Charlie Haden, Ray Barretto, David Sanchez, et enregistre les albums Jibaro (2005) et Awake (2008) à la tête de son quartette. En 2009 sort Esta Plena consacré aux rythmes porto-ricains, suivi des standards de Alma Adentro en 2011. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015