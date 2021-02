Biographie

Miike Snow est un trio d'electro pop suédois formé en 2007 à Stockholm. Le groupe est composé de Andrew Wyatt, Chris Karlsson, Pontus Winnberg. Lancé en 2009 par leurs singles « Animal » et « Burial », le trio sort un premier opus homonyme en 2009, puis un deuxième disque, Happy To You, en mars 2012 et un troisième, iii, seulement quatre années plus tard. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2016