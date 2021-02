Biographie

Mika, ou l’éternel enfant surdoué de la pop ! Né Michael Holbrook Penniman en 1983 à Beyrouth, il a passé sa jeune vie entre le Liban et Londres. Enfant atypique se murant souvent dans un silence salvateur à ses yeux, élève trop différent pour s’intégrer correctement dans une école, le jeune garçon trouvera la voie de l’épanouissement (artistique) seul devant un piano, où il exercera ses premières prouesses vocales. C’est à l’âge de 19 ans qu’il commença à tenter sa chance en balançant un nombre assez impressionnant de bandes de démonstration à plusieurs maisons de disques… qui lui répondirent de concert qu’il était trop différent et trop «barré» pour entrer dans les cases du showbiz. Ayant développé une texture de voix qui couvre quatre octaves, Mika se prendra de passion pour la musique classique et pour l’opéra, et sera rapidement reconnu par ses pairs après quelques passages sur la BBC, grâce auxquels il parviendra à signer son premier contrat avec une grande maison de disques : Casablanca Records. Débuta alors une grande ascension vers le succès pour ce jeune bipède aussi fin qu’une allumette, et dont la hauteur sur pied n’a d’égal que celle de ses ambitions. 2007 : Life in Cartoon Motion (la vie comme dans un dessin animé) est l’album de tous les succès, de tous les dithyrambes, et de tous les espoirs. Mixé à Los Angeles par un pro (Greg Wells), il permit au monde entier de découvrir à la fois une voix surprenante et un comportement scénique qui n’est pas sans rappeler celui d’un certain Freddie Mercury de Queen. Le tube Relax a tourné en boucle pendant des mois. Sur scène, il sera d’ailleurs un des seuls jeunes chanteurs actuels capables d’interpréter des morceaux de Queen sans hérisser les poils de ses fans les plus durs. À l'image de ce roi de la bonne humeur, et d’une certaine magie dans les mélodies, chacune de ses performances scéniques ressemble en effet à un dessin animé coloré et jovial, un univers dans lequel Mika se sent en sécurité. 2009 donnera naissance à son second album baptisé The Boy Who Knew Too Much, un univers qui repose encore sur l’enfance, et un album bardé de tubes dont certains ont été remixés par Calvin Harris pour les clubs. Pas de doute, Mika est définitivement sur les rails, parvenant à capter les jeunes et moins jeunes générations, qui voient en lui un certain renouveau de la pop, et surtout un descendant direct d’artistes de l’étoffe de Freddie Mercury. 2012 rime avec la sortie de l’album The Origin of love, incluant pour la France le titre Elle me dit. Si les morceaux qui en sont extraits ne connaissent pas le même succès que celui de Relax ou de Love Today, il n’en reste pas moins que l’écriture fraîche de Mika fait toujours mouche. 2013/2014 : l’artiste croule sous les récompenses internationales, et fait partie du jury de l’émission française de The Voice, où son comportement décalé et sa grande joie de vivre font un malheur. Un véritable saltimbanque qui fait le show. © JMP/Qobuz