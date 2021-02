Biographie

Un des meilleurs guitaristes blancs de blues. Après un passage par le Paul Butterfield Blues Band puis une collaboration avec Bob Dylan, il forme Electric Flag en 1967, qu'il abandonne avant même la sortie du premier album. En 1968, il obtient son premier grand succès grâce à Super Session, enregistré en compagnie de Stephen Stills et Al Kooper (dont il restera un fidèle complice). On le retrouve quelques années plus tard aux côtés de Doctor John et John Hammond dans le très bel album Triumvirate. En 1975, ce guitariste hors pair (et accessoirement chroniqueur à Guitar Player, la bible du genre) rejoint Carmine Appice, Rick Grech et Barry Gold-berg pour monter un groupe sans avenir, KGB, enregistre pour Spring-steen, puis se lance dans une carrière acoustique frénétique (5 albums en 1977) avant de disparaître, victime d'une overdose, en 1981.