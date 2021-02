Biographie

Né Moshé Brand à Chypre en 1947, le chanteur israélien Mike Brant arrive à Paris en 1969 et entame sa carrière discographique sous l'aile de Carlos avec son premier succès, "Laisse-moi t'aimer". En 1971, Brant décroche le Grand Prix RTL avec son titre "Mais dans la lumière" avant, l'année suivante de se voir proposée la première partie de Dalida à l'Olympia, consolidant une popularité croissante et le voyant dès lors enchaîner les succès au point de rivaliser avec les plus solidement installés de ses contemporains. Pourtant le 25 avril 1975, le chanteur franchit un balcon au sixième étage, commettant un suicide souvent remis en cause mais privant définitivement ses nombreux fans de sa présence. © TiVo