Biographie

Né en 1953, Mike Oldfield est un musicien progressif britannique dont le "Tubular Bells" s'est fait connaître dans le monde entier grâce à son utilisation par William Friedkin dans son classique de l'épouvante L'Exorciste. Musicien précoce et versatile, il entame sa carrière dès 14 ans et ne tarde pas à jouer aux côtés de Kevin Ayers au sein de The Whole World. A l'aise avec tous les instruments mais particulièrement fasciné par les synthétiseurs, il livre dès 1973 son premier album, Tubular Bells, sorti avec l'aide d'un certain Richard Branson et dont les ventes ont depuis dépassé les 16 millions d'exemplaires. Sa carrière est lancée, émaillée de classiques comme Hergest Ridge (1974), Ommadawn (1975), Amarok (1990) ou la musique du film La Déchirure (1984), jusqu'à Man on the Rocks (2014). © Olivier Duboc /TiVo