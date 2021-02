Biographie

Si le phrasé de Mike Posner est bien rap, musicalement l'artiste du Michigan, né à Southfield le 12 février 1988, évolue plutôt vers un electro pop propice à danser. Cette approche globale et trans-genres, permet à Mike Posner de toucher rapidement un public mondial. Il est significatif de voir que son simple « Cooler Than Me » est classé en catégorie pop du Billboard et non pas en rap. Ces distinguos n'empêchent pas 31 Minutes to Takeoff, son premier album sorti en août 2010, de devenir l'une des révélations de l'année outre-Atlantique. Un autre tube, « I Took a Pill in Ibiza » (n° 5), sert de prélude à un deuxième album entièrement écrit par ses soins, At Night, Alone qui sort en mai 2016. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016