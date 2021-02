Biographie

Fort du succès par ses travaux au sein de Linkin Park à l'orée des années 2000 avec notamment le multi-platine Hybrid Theory, l'auteur-compositeur-interprète, producteur, chanteur et rappeur américain Mike Shinoda (né en Californie en 1977) a rapidement diversifié ses activités, livrant bandes originales, projets parallèles (Fort Minor, Styles of Beyond), collaborations et remixes (Jay-Z, The X-Ecutionners, Handsome Boy Modelling School, Depeche Mode) et arts plastiques. Ce n'est pourtant qu'en 2018, dans la foulée du suicide de Chester Bennington, son co-vocaliste de Linkin Park, que Shinoda livre son premier effort solo sous la forme du maxi Post Traumatic EP, suivi par l'album Post Traumatic quelques semaines plus tard. © TiVo