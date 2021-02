Biographie

Guitariste issu la Berklee School of Music (Boston, Massachusetts), Mike Stern (né Michael Sedgwick le 10 janvier 1953) participe en 1976 à une formation tardive du groupe de jazz-rock Blood, Sweat and Tears. Il accompagne ensuite Billy Cobham, Jaco Pastorius, David Sanborn et rejoint successivement les musiciens de Miles Davis (1981), le groupe Steps Ahead (1986) et Michael Brecker (1986-1988). Sa discographie solo, ouverte en 1983, comprend notamment les albums Upside Downside (1986), Standards and Other Songs (1992), Is What It Is (1994), Play (1999) et Voices (2001), pour le compte du label Atlantic. Il signe par la suite avec le label Heads Up International pour les albums Who Let the Cats Out? (2006), Big Neighborhood (2009) et All Over the Place (2012), puis Eclectic (2014), avec son confrère guitariste Eric Johnson. Un grave accident de la rue survenu en 2016 le contraint au repos après plusieurs opérations. Il reprend peu à peu l'usage de sa main droite et enregistre l'album Trip (2017) avec une pléiade de musiciens. Bien que nommé à six reprises aux Grammy Awards, Mike Stern n'a jamais remporté de prix, mais a été élu guitariste de l'année 1993 par le magazine Guitar Player. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017