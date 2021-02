Biographie

Mike Will également connu en tant que Mike Will Made It et ortographié Mike WiLL est avant tout un producteur de rap. Apparu dans le jeu en 2007, Mike Will ne tarde pas à briller sur des titres de Future, 2 Chainz ou Rihanna. En octobre 2013, Mike Will assoit sa réputation en produisant l'album Bangerz de Miley Cyrus dont il devient au passage le petit ami. La star est présente sur « 23 » le premier single de Mike Will où figurent également Wiz Khalifa et Juicy J. En 2016, il profite de la présence d'une autre star, Rihanna, qui prolonge sa collaboration sur « Nothing Is Promised ». Le titre entre dans le top en France et aux Etats-Unis. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017