Biographie

Formé des musiciennes Laurence Lafond-Beaulne et Camille Poliquin, Milk & Bone a lancé son premier album, Little Mourning, en mars 2015. La pop électro et les harmonies vocales envoûtantes du duo récipiendaire du prix Révélation de la SOCAN 2015 ont dès lors charmé le public d’ici et d’ailleurs, remplissant plusieurs salles d’envergure au Québec, et se produisant en Europe et aux États-Unis. Little Mourning a valu à la formation une place sur la longue liste du Prix de musique Polaris 2015, une nomination aux Juno Awards 2016 dans la catégorie Révélation de l’année (Groupe) ainsi que trois prix au GAMIQ en 2015. Avant de se lancer dans l’écriture de son deuxième album, Milk & Bone a relevé le défi de composer la bande sonore du long-métrage King Dave de Podz. Nommée aux prix Écrans canadiens 2017 dans la catégorie Meilleure chanson originale, Natalie, la chanson-thème du film, a été écoutée plus de 4,6 millions de fois sur Spotify en plus de se retrouver dans la série Riverdale (The CW / Netflix). Pour le plus grand bonheur de ses fans et celui des mélomanes, Milk & Bone a sorti son deuxième album, Deception Bay, le 2 février 2018. Celui-ci a permis au duo de remporter le prix Juno de l’Album électro de l’année au début de 2019, de même que de récolter une nomination sur la longue liste du Prix de musique Polaris 2018. Le spectacle de la tournée de l’album, qui comptait centaine de dates, a été récompensé au Gala de l’ADISQ 2019 dans la catégorie Spectacle de l’année – Anglophone. Les chansons de Milk & Bone se sont retrouvées dans plusieurs campagnes publicitaires, notamment celle de Dior. Au printemps 2019, Milk & Bone a lancé DIVE. Le EP fait en collaboration avec le réalisateur Alex Lustig a été consacré EP pop de l’année au GAMIQ 2019. Pour une deuxième fois dans leur carrière, les Montréalaises ont pu travailler sur la trame sonore d’un film réalisé par Podz, Mafia Inc. Au courant de la même année, elles ont aussi planché sur la composition de la musique de deux nouveaux spectacles originaux produits par le Cirque du Soleil, Cosmos et Exentricks, qui sont présentés à bord du navire de croisière MSC Grandiosa depuis novembre 2019.