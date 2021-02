Biographie

Le groupe allemand Milli Vanilli a provoqué en 1990 l'un des plus gros scandales de l'industrie musicale, après la révélation que ses deux chanteurs n'étaient pas en réalité les voix de tubes « Girl You Know It's True » et « Blame It on the Rain ». Tout avait pourtant merveilleusement commencé pour le duo formé en 1988 à Munich par le producteur Frank Farian (Boney M). Avec trois numéros un en singles aux États-Unis, son premier album All or Nothing (rebaptisé Girl You Know It's True dans sa version de 1989) reçoit un Grammy Award en 1990...que Milli Vanilli est contrait de rendre après le scandale. Empêtré dans pas moins de vingt-sept procès, Milli Vanilli tente de survivre sous le nom The Real Milli Vanilli et l'album The Moment of Truth (1991). L'échec est presque total et les chanteurs Robert Pilatus et Fabrice Morvan poursuivent brièvement sous le nom Rob & Fab, avant de disparaître définitivement. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015