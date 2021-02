Biographie

Millicent Dolly May Small, mieux connue sous le nom de scène de Millie Small, voit le jour le 6 octobre 1947 à Clarendon, en Jamaïque, au sein d'une fratrie de douze enfants. À seulement douze ans, la petite fille, qui manifeste déjà un certain talent pour le chant, en fait étalage lors du concours de chant Vere Johns Opportunity Hour, alors très réputé en Jamaïque, et remporte la compétition. Cela convainc sa famille de la laisser s'installer à Kingston pour lui laisser plus de chances de réussir. Elle auditionne devant le producteur Coxsone Dodd, de Studio One, qui décide de l'engager et de la faire chanter avec Owen Gray. Ils enregistreront ensemble plusieurs disques, dont « Sugar Plum » qui aura droit à un succès local. Puis elle s'associe avec Samuel Augustus « Roy » Panton, et avec l'aide du producteur Roy Robinson, enregistre une série de hits locaux. Leur succès attire l'attention de l'entrepreneur Chris Blackwell, qui entrevoit le potentiel de la chanteuse sur le marché international et prend en main sa carrière en tant que manager. Il la prend sous son aile et l'emmène à Londres où elle suit des cours intensifs de danse et de diction. Dans la capitale britannique, elle enregistre son premier titre, « Don't You Know ». L'impact est faible. Mais pour le deuxième enregistrement, le guitariste et arrangeur Ernest Ranglin prend en main la direction artistique et donne l'impulsion pour un arrangement ska sur le titre « My Boy Lollipop ». Le choix est payant, puisque cette relecture du titre de la chanteuse adolescente Barbie Gaye explose en Grande-Bretagne, après le passage de Millie Small dans l'émission Top of the Pops. Le single atteint la deuxième place du classement dans le pays mais aussi aux États-Unis et au Canada. Au total, ce seront près de sept millions d'exemplaires qui se vendront de la chanson ska-pop accrocheuse. Millie Small devient ainsi la première artiste jamaïcaine à connaître un tel succès international. Dans la foulée, « Sweet William » prolonge l'intérêt du public pour son savoureux mélange, sans toutefois atteindre les sommets caressés par son prédécesseur. L'album More Millie sort en 1964, suivi d'une réédition de ses premiers enregistrements jamaïcains. Un deuxième album verra le jour, en 1970, Time Will Tell, mais les ventes ne sont pas à la hauteur des espoirs esquissés. Elle se retire en 1972 de la scène artistique. La chanteuse s'éteint le 5 mai 2020 d'un crise cardiaque, à Londres, où elle résidait depuis cette époque.