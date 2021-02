Biographie

Originaire du Monténégro, où il naît dans l'ex-Yougoslavie de 1983, Milos Karadaglic débarque tel une comète au printemps 2011 avec son album Mediterráneo. Lauréat d'un concours national à onze ans, le prodige de la guitare classique étudie à la Royal Academy of Music de Londres à seize ans puis entame une carrière professionnelle qui le mène sur les plateaux de télévision et les studios de la radio. Découvert par la grande maison Deutsche Grammophon, il enregistre un album de ses pièces favorites des répertoires de Granados, Albeniz ou Tárrega, plébiscité par la presse et un large public. En 2012, Milos change d'univers pour son deuxième album Latino, décliné en version augmentée sous le titre Latino Gold. L'année 2014 voit le guitariste aborder le classique concerto dédié à l'instrument par Joaquin Rodrigo dans Aranjuez. Il s'oriente ensuite vers l'oeuvre du groupe le plus populaire des années 1960 pour Blackbird: The Beatles Album (2016), avec les participations de Gregory Porter, Tori Amos, Stephen Isserlis et Anoushka Shankar.