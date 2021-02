Biographie

Né Jonathan Vandenbroeck à Anvers en 1981, l'auteur-compositeur-interprète belge Milow s'impose auprès du grand public à la faveur du succès rencontré par le single "You Don't Know" en 2006, ambassadeur d'une recette pop acoustique aux accents introspectifs s'offrant des entrées dans les charts belges mais également suisses et hollandais. En 2009, c'est un public encore plus large qu'il rallie à sa cause avec sa reprise inattendue mais très remarquée du "Ayo technology" de 50 Cent, confirmant une popularité montante consolidée par un rythme de publications soutenu, Lean Into Me, publié en 2019, consituant son septième recueil studio en treize ans. © TiVo