Biographie

On le surnomme L’Ange Noir. Considéré dans son pays et toute l’Amérique latine comme un monument, le chanteur et compositeur brésilien Milton Nascimento a été, dès les années soixante, un propagateur essentiel de la culture de sa région d’origine, le Minas Gerais. Ouvert aux autres expressions musicales, comme le rock, le jazz ou la pop music, il a imposé en vingt-huit albums sa voix haut perchée, d’une bouleversante élégance et souplesse, dans le concert international. Il reste un démocrate convaincu et un militant politique actif, usant de sa popularité au bénéfice de causes humanitaires. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2015