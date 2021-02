Biographie

La femme qui sera plus tard affectueusement surnommée La Tigre di Cremona (La tigresse de Crémone), Mina, l'une des plus populaires et influentes artistes italiennes de l’après-guerre, est née en 1940 dans la province de Lombardie. Elle a enregistré des dizaines d'albums, et grâce à sa grande visibilité dans les publicités à la télévision qui ont débuté en Italie dans la période de l'après guerre et le boom économique qui a suivi, elle est devenue l’une des stars les plus célèbres du pays. Bien que Mina ait décidé d'arrêter les spectacles en 1974, elle a fait une exception pour un album live en 1978 (son troisième et dernier album), enregistré à La Bussola, afin de célébrer ses 20 ans de carrière. © Marisa Brown /TiVo