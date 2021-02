Biographie

Percussionniste argentin né en 1966, Minino Garay fait carrière à Paris où il accompagne des artistes de variété et des musiciens de jazz. En 2002, il fonde Les Tambours du Sud et enregsitre un premier album influencé par les chansons et les rythmes de son enfance. Compositeur, soliste et leader, Minino Garay fédère autour de lui une pléiade de musiciens sud-américains et d'invités comme Magic Malik, Pierre Bertrand, Louis Winsberg, Daniel Mille, Jean-Pierre Como ou Jean-Michel Pilc. En 2013, il fait revivre l'esprit des « cuartetos » dans l'album Asado. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015