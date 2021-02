Biographie

Jeunes parisiens branchés qui s’éternisent sous les néons des boites de nuits, voilà que sonnent les douze coups et tout se fige. Trois hommes, une femme et de la niaque à revendre sur la scène du rock français, c’est le profil attirant du groupe Minuit, composé de l’électrique Simone Ringer au chant, de son frère Raoul Chinchin et Joseph Delmas à la guitare puis de Clément Aubert à la basse. En 2013, ces passionnés du son décident de composer et jouer officiellement ensemble. La parolière c’est Simone, mais ses influences elle les partagent tout aussi bien avec les autres membres. Place aux modulations façon Mylène Farmer, au goût certain pour Gainsbourg, Michel Polnareff et Lemon Inceste mais aussi aux ambiances futuristes et gorgées de fiction. Minuit à surement lu toute la série de l’Incal et puisé deux ou trois inspirations directement dans le cerveau d’Alejandro Jodorowsky. Une fois le style peaufiné, un premier EP sort en 2015, sous le nom de Minuit. Punch incontestable dans la voix de Simone, humour décalé et fantasque, le tout porté par des synthés au ton pop électro, Minuit marche sur les traces de Blondie et pas que. Si Simone et Raoul ont ce goût de la chanson française des 80’s genre Rita Mitsouko, cela n’a rien d’étonnant car ils sont tous deux les enfants de Fred Chinchin et Catherine Ringer. Sans tarder, un premier album voit le jour en 2018, sous le titre de Vertigo. Jeux de mots et références ne manquent pas. Parallèle subtile avec les thèmes hitchcockiens (Vertigo, Obsession, Harry tueur…) le tout englobé d’une forte dose de sensualité et d’exotisme (Oran, Paris Tropical, Exil). Minuit excelle dans la création d’images. Le groupe fait son cinéma, aussi bien dans une ambiance glam rock que futuriste, et ne censure rien. De la 4K assurée ! L’amour, la solitude ou l’addiction, des thèmes qui donnent le vertige mais que les rythmes funky rendent inlassables. Un premier album coloré aussi par le travail d’arrangement et la production d’Azzedine Djelil, leur complice et botte secrète, qui les accompagne dans leur monde onirique. © Clara Bismuth/Qobuz