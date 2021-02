Biographie

Miranda Leigh Lambert voit le jour à Longview, au Texas, le 10 novembre 1983, de deux parents... détectives. Très jeune, elle manifeste son intérêt pour la musique country et envisage véritablement d'en faire son métier après avoir assisté à un concert de Garth Brooks. Son père, grand amateur du style, qui lui prodigue ses premiers cours de guitare, l'encourage et la suit dans toutes ses démarches, l'accompagnant régulièrement dans des concours locaux. En 2003, à tout juste vingt ans, elle participe au télé-crochet Nashville. Sortie troisième de ce concours, elle est signée aussitôt par Columbia Records qui publie son premier single, « Me and Charlie Talking », co-écrit avec son père. S'ensuit un premier album, Kerosene, qui se place en première position du Top Country Albums aux États-Unis. Dès lors, tous ses disques, depuis Crazy Ex-Girlfriend en 2007 jusqu'à The Weight of Thèse Wings en 2016 connaissent la même destinée, constituant un évènement à chaque sortie. En 2019, après une excursion en trio avec les Pistols Annies, la chanteuse publie un nouvel album studio, Wildcard. © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019