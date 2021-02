Biographie

Petit bout de femme au museau mutin de souris, Mireille reste dans les mémoires pour avoir été la présentatrice du Petit Conservatoire qui fut le tremplin de toute une génération de futures vedettes. Complice de Jean Nohain, l’interprète de « Couchés dans le foin » (1932) fut néanmoins une petite reine du music-hall dans les années 1930 et 40 avant d’être la célèbre présentatrice qui lança Françoise Hardy ou Hugues Aufray. Décédée en 1996, Mireille laisse à la postérité près de six cent titres et toute une génération d’interprètes. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015