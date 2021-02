Biographie

Mireille Mathieu marque de sa voie et de son accent tout un pan de l’histoire de notre « variété française ». Mais bien au-delà, elle sera pour le monde l’une des grandes ambassadrices de cette fameuse « variété française ». Mireille Mathieu est née dans un télé crochet présenté par Raymond Marcillac, du temps (en 1965) où il n’y avait qu’une seule chaine en noire et blanc à la télévision française. Depuis, cette disciple d’Edith Piaf, à laquelle on la comparait à ses débuts, a enregistré plus de 1 200 titres, chanté dans onze langues (français, allemand, anglais, espagnol, italien, russe, finnois, japonais, chinois, catalan et occitan) et vendu pas moins de 122 millions de disques. Cette fille d'un maçon tailleur de pierre, née à Avignon, est l'aînée de quatorze enfants. A quatorze ans, Mireille Mathieu commence à travailler dans une usine d’enveloppes pour aider sa famille. C’est la découverte d’Edith Piaf qui lui montre la voix et la voie. En 1962, elle se présente au concours « On chante dans mon quartier » organisé par la mairie d’Avignon et termine deuxième juste derrière Michelle Torr. Elle remporte ce concours deux ans plus tard en interprétant « La Vie en rose » qui est, encore aujourd’hui, la chanson fétiche qu’elle chante dans tous ses concerts. L’adjoint au maire d’Avignon, Raoul Colombe, décide de soutenir sa vocation. Il la fait participer à de nombreux galas locaux et l’inscrit au fameux Jeu de la Chance, le télé-crochet de l'émission Télé Dimanche. Elle est très vite remarquée par Johnny Stark, son futur manager. L’aventure peut alors commencé et elle n’est pas prête de s’arrêter. Le retentissement du succès de Mireille en France dépasse rapidement les frontières et dès 1966, elle participe à l'émission Ed Sullivan Show aux États-Unis. Elle est parrainée par Maurice Chevalier (auquel elle consacrera une chanson hommage en 1980 "Le canotier de Maurice Chevalier"). En 1978 son buste sert de modèle pour la représentation de Marianne. Après de nombreux succès en français ("J'ai gardé l'accent" en 1968 et "La première étoile" en 1969, qui sera reprise en suédois par Agnetha Fältskog avant qu’elle ne rejoigne le groupe ABBA), Mireille Mathieu se fait connaître du public allemand en 1969 avec Hinter den Kulissen von Paris. Durant les années 1970, ses succès dans la langue de Goethe, composés et arrangés pour la plupart par Christian Bruhn, vont se succéder et faire d’elle le symbole de l’amitié franco-allemande initiée par Konrad Adenauer et le Général de Gaulle. Au début des années 1980, Mireille Mathieu est devenue une vocaliste à l’américaine. Elle a enregistré en 1979 deux albums complets avec Paul Anka (en français et en anglais) et un autre avec le chef d’orchestre américain Don Costa. Elle est devenue sur scène ou dans les shows de Maritie et Gilbert Carpentier une meneuse de revue reprenant les succès de la comédie musicale américaine comme "Over the Rainbow", "La chanson du Trolley", "People" ou "Sweet Charity". Alors qu’elle continue à chanter à l'étranger (tournées en Allemagne, au Japon, au Canada, au Mexique, passage au Carnegie Hall de New York), elle est sollicitée à diverses occasions mais est souvent absente de l’hexagone. Après 13 ans d'absence de la scène nationale, elle effectue un retour sur scène à Paris sur la scène du Palais des congrès en 1986, pour ses vingt ans de carrière, durant un mois devant 110 000 personnes. La fin des années 1980 est marquée par une tournée en Chine en 1986 et une autre en URSS en 1987 au cours de laquelle elle est accompagnée par les Chœurs de l’Armée Rouge. En 1986 également, elle chante la chanson officielle de la France pour le centenaire de la Statue de la Liberté en duo avec Andy Williams à New York devant les présidents Reagan et Mitterrand. En 1988, la sortie du single L’Enfant que je n’ai jamais eu (inclus dans une compilation de ses grands succès qui sera certifiée double disque d’or) marque son entrée dans une nouvelle maison de disques, Carrère (après Barclay de 1966 à 1972, Philips de 1973 à 1982 et Ariola de 1983 à 1987) et le début d’une collaboration avec Didier Barbelivien et Pascal Auriat. En octobre 2014, Mireille Mathieu fête son jubilé (soit ses 50 ans de carrière) à l'Olympia et sort à cette occasion un triple best-of, « Une vie d'amour ». La même année, un double best-of allemand ainsi qu'un triple DVD sortent en Allemagne sous le titre « Liebe Lebt » le 31 octobre 2014. © DP/Qobuz