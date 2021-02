Biographie

Avant de devenir un contrebassiste et bassiste virtuose, Miroslav Vitous (né à Prague le 6 décembre 1947) apprend le violon et le piano. Étudiant au conservatoire de Prague, il forme le Junior Trio avec son frère et le pianiste Jan Hammer. Une victoire à un concours lui permet d'étudier au Berklee College of Music à Boston. Remarqué par Miles Davis en 1967, il accompagne Herbie Mann et Chick Corea puis enregistre son premier album Infinite Search (1969), avant d'intégrer le groupe de jazz fusion Weather Report jusqu'en 1973. Sa carrière d'accompagnateur et de leader prend un nouveau tour lors de sa collaboration avec le label ECM à partir de 1979, dès l'album First Meeting, enregistré avec John Surman. Son style hérité d'une vaste connaissance intègre des éléments de musique traditionnelle. En 1985 sort Emergence, en solo, suivi sept ans plus tard par Atmos, en duo avec Jan Garbarek. Universal Syncopations (2003) et Universal Syncopations II (2007) précèdent deux autres volumes dédiés à son ancien groupe : Remembering Weather Report (2009) et Music of Weather Report (2016). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016