Biographie

Les Pays-Bas sont un redoutable repaire de DJs talentueux, qui frappent tous à la porte de la notoriété mondiale. Apparu en 2002 avec le titre « Pumping Groover », Mischa Daniels s'applique à faire de chacune de ses sorties un évènement. Son titre « So Strong » est choisi comme hymne d'un festival de dance hollandais, avant que « Where You Wanna Go » sorti en 2010 ne devienne un tube européen en 2011. « Beats for You » sorti en mai 2011 ne demande qu'à prendre la suite. Les deux titres sont présents sur l'album Where You Wanna Go sorti en octobre 2010. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015