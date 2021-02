Biographie

Les Misfits sont souvent considérés comme les pionniers du mouvement « horror punk », qui cultive une imagerie entre humour potache et punk violent et désinhibé. Le groupe fondé par Glenn Danzig connaît une carrière en dents de scie dès 1977 avec une longue pause durant les années 1980 et 1990, avant de se reformer deux fois en 1996 et en 2001. Les albums marquants des Misfits restent American Psycho (1997) et l'historique Static Age de 1978. Reparti de plus belle dans une formation totalement renouvelée, The Misfits sort successivement les albums Project 1950 en 2003, The Devil's Rain en 2011 et le live Dead Alive! en 2013. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2015