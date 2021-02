Biographie

Coqueluche des chanteurs et du public folk des années 60, Hurt avait enregistré une série de chansons en 1928, telles « Candy Man Blues », « Louis Collins », « A Pallet On The Floor ». Grâce à sa voix chaude, à son jeu de guitare en finger picking brillant, aérien et léger, ces morceaux étaient devenus légendaires sur les campus universitaires sans que Hurt, modeste laboureur dans le Mississippi, en soit avisé. Redécouvert dans des conditions rocambolesques en 1962 (on suivit le texte de sa chanson « Avalon Blues » pour localiser l'endroit où il vivait désormais), Hurt, à la personnalité généreuse et au brio intact, s'impose alors comme une vedette des festivals folk. Il enregistre plusieurs très beaux albums pour Vanguard et influence toute une jeune génération de musiciens. © ©Copyright Music Story Music Story 2015