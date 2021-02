Biographie

De Melissa à Missy. Melissa Arnette Elliott savait dès le plus jeune âge qu’elle dédirait sa vie à la musique. Née en Virginie, elle n’a pas connue une enfance aisée : un père violent et un cousin qui l’a violée régulièrement alors qu’elle n’avait que… 8 ans. Heureusement, sa mère fuit le foyer avec elle lorsqu’elle atteint 14 ans. Au début des années 90, Missy fonde Fayze, un groupe dont Timothey Mosley, a.k.a Timbaland, endosse le rôle de producteur. Le collectif est repéré, file à New York City dans l’espoir de percer et se renomme alors Sista. Ni une ni deux, les artistes s’intègrent à la formation Swing Mob dirigée par DeVante Swing. Avec ses « sœurs », Missy n’est pas loin de sortir un premier album 4 All The Sistas Around Da World mais un problème avec leur label les en empêchera.Cependant, pas question d’abandonner pour la chanteuse qui choisit de s’associer avec le fidèle Timbaland pour commencer à produire des artistes. Le résultat est probant et ils travaillent notamment avec Aaliyah ou encore les Destiny’s Child. Missy n’en oublie pas moins ses aspirations solos et elle n’hésite pas à créer son propre label, The Goldmind Inc. pour y sortir ses albums. L’aventure commence en 1997 avec Supa Dupa Fly. La réussite est immédiate et son mélange de rap et de r’n’b séduit l’Amérique. Cette fois, plus question d’attendre et les succès s’enchaînent : 1999 et le sombre second opus, 2001 et le plus pop Miss E… So Addictive, Under Contruction en 2002… En 2005, elle cumule 5 albums et de nombreux hits. Par la suite, elle se tient à l’écart du monde de la musique et ne fait que quelques apparitions lors d’évènements (Superbowl) ou pour des tournées. © AR/Qobuz