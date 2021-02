Biographie

Le rappeur et YouTubeur grenoblois Yvick Letexier alias Mister V apparaît dans les années 2010 avec des vidéos humoristiques, imposant rapidement son univers et décrochant des rôles au cinéma, à la télé et chez ses collègues YouTubeurs, de Camping 3 au All Inclusive de Fabien Onteniente en passant par le Manoir de Tony Datis ou le place publique d'Agnès Jaoui. Sur le front musical, le MC livre son premier album studio sous le titre Double V en 2017, porté par le succès des singles "Top album" et "Space Jam" puis "Lambo" pour la bande originale de Taxi 5 (2018) ainsi qu'une poignée de singles, de "Viano" à "AGAMAGOHENMAPOKE" (2019). Début 2020, Mister V retrouve le chemin des bacs avec un second album studio, MVP, annoncé par le single "Jamais". © TiVo