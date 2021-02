Biographie

Mister You est un rappeur français d'origine marocaine dont la mixtape Mec de rue s'est classée dans le Top 10 en 2010. Né Younès Latifi le 5 février 1984 à Paris, il grandit dans le quartier de Belleville. Avant de rencontrer le succès avec Mec de rue, il sort trois albums, Cocktail de rue, La Rue c'est paro et Arrête You si tu peux, dont le titre évoque le fait que Mister You échappe à la police depuis 2007. Il est finalement interpellé le 3 décembre 2009 et condamné pour une affaire de drogue. Sa mixtape Présumé coupable sort alors qu'il est derrière les barreaux, mais dès 2011, il livre Dans ma grotte, suivi par Le Prince en 2014. © Olivier Duboc /TiVo