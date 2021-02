Biographie

MisterWives est formé en 2012 à Manhattan (New York) par la chanteuse Mandy Lee (Amanda Lee Duffy de son nom complet). Au départ il ne s'agit que d'amusement, le groupe étant censé jouer des reprises de chansons des années 1980 à son anniversaire. Finalement, ses amis et musiciens se prennent au jeu et MisteWives donne son premier concert professionnel au Canal Room en février 2013. MisterWives effectue ensuite des premières parties pour Half Moon Run et American Authors. Son style à la fois rock et dansant est exposé en janvier 2014 sur l'EP Reflections. L'entrée de ce premier essai au Billboard conforte MisterWives dans sa direction musicale. Le single « Reflections » offre une exposition radio à MisterWives et prépare idéalement la sortie de l'album Our Own House en février 2015. Our Own House se classe n° 31 au Billboard. « Reflections » effectue une percée en France début 2015. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019