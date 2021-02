Biographie

Misteur Valaire est un groupe québécois réunissant cinq amis d'enfance qui ont suivi ensemble le même itinéraire : du jazz au hip-hop en passant par l'électro. Ils en livrent depuis 2005 un condensé festif et dansant. Ils ont auto-produit et publié leurs disques sur leur propre label (Mr. Label), et depuis 2010, année de sortie de l'album Golden Bombay, connaissent une notoriété mondiale.