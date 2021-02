Biographie

Originaires de New York, les rappeurs Havoc et Prodigy forment le duo Mobb Deep en 1992. Ils connaissent la notoriété avec leur deuxième album The Infamous (1995) et rejoignent les stars du gangsta rap de la Côte Est. Le succès se poursuit avec Hell on Earth (1996) et Murda Muzak (1999), mais les ventes déclinent malgré des collaborations très en vue avec Snoop Dogg et Jay-Z. La signature avec le label G-Unit de 50 Cent remet le duo à flot avec l'album Blood Money (2003), rempli d'invités prestigieux. En 2012, Havoc et Prodigy se consacrent à leurs carrières respectives, jusqu'à un ultime album en commun, The Infamous Mobb Deep (2014). Le décès de Prodigy le 20 juin 2017 met un terme à l'aventure. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017