Biographie

Né Richard Melville Hall à New York en 1965, l'auteur-compositeur-interprète, producteur, multi-instrumentiste et DJ américain Moby évolue un temps sur la scène punk locale avant de jouer brièvement au sein d'Ultra Vivid Scene puis The Brotherhood et d'embrasser la culture electro, livrant en 1991 le remarqué "Go", extrait d'un premier effort éponyme de 1992. Dès lors très demandé, Moby entame une longue série de collaborations tandis qu'il enchaîne ses propres productions, marquant les esprits avec Everything Is Wrong (1995) et explosant à l'international en 1999 avec Play, sixième album propulsé par une demi douzaine de hits dont l'inoxydable "Porcelain". En 2020, avec All Visible Objects, Moby publie le dix-septième chapitre d'une carrière discographique également marquée par des albums comme "Hotel" (2002), Wait For Me (2009) ou Innocents (2013). © TiVo