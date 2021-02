Biographie

Connu pour son éclectisme, son humour décalé lors de performances scéniques parfois improbables, Mocky (né Dominic Salole en 1974) est un musicien canadien excentrique. Sa musique electro pop, à la lisière des genres de son époque, emprunte aussi à la culture hip-hop et au jazz. Ami et proche collaborateur de Feist, Gonzales, Jamie Lidell et Peaches, il a aussi produit ou remixé Puppetmastaz, Jane Birkin, Micky Green et Nikka Costa. Auteur et producteur de ses propres albums In Mesopotamia (2002), Are + Be (2004) et Navy Brown Blues (2006), Mocky a enregistré à Paris un album entièrement acoustique, Saskamodie (2009), suivi six ans plus tard de Key Change (2015), pour son propre label.