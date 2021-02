Biographie

Inspiré par la musique nordique et les paysages de sa Norvège natale, Moddi et son accordéon peignent des mélodies à la poésie torturée. Né en 1987 sur une île au nord de la Norvège, Moddi débute en 2008 avec le EP Rubato. Son premier album Floriography sort localement en février 2010 et suscite les louanges de la critique. Moddi effectue en novembre 2010 une tournée française en première partie de Angus & Julia Stone. Floriography sort en France en mars 2011, avant que Moddi n'effectue une tournée européenne en solo. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015