Biographie

Groupe allemand de pop synthétique et de dance formé à Berlin en 1984, Modern Talking se compose du chanteur Thomas Anders, du musicien et producteur Dieter Bohren et du producteur Luis Rodriguez. Entre 1998 et 2001, le rappeur Eric Singleton se joint au trio qui obtient dans la décennie précédente un grand succès et place plusieurs de ses albums au sommet des ventes. De même, la carrière de Modern Talking est pavée de tubes qui ont traversé les décennies comme « You're My Heart, You're My Soul» (1984), revenu au sommet des classements en 1998, mais aussi « You Can Win If You Want » et « Cheri, Cheri Lady » (1985), « Brother Louie » (numéro 4 au Royaume-Uni) et « Atlantis Is Calling » (1986). Le groupe séparé en 1987 se reforme en 1998 avec le rappeur Eric Singleton, jusqu'en 2003 où les compilations succèdent aux albums originaux. Parmi celles-ci figurent The Best Of Modern Talking (1998) pour les premières années, puis The Hits (2007) et 25 Years of Disco Pop (2010). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019