Biographie

Modest Mouse se forme en 1993 dans l'État de Washington autour du guitariste et chanteur Isaac Brock. Le groupe de rock indépendant publie trois albums avant de connaître le succès avec The Lonesome Crowded West en 1997. En 2000, The Moon & Antartica, pour Epic/Sony, est suivi de Good News for People Who Love Bad News, entré dans le Top 40 américain en 2004. Trois ans après sort le n°1 We Were Dead Before the Ship Even Sank, enregistré avec le guitariste Johnny Marr. En 2015 paraît enfin Strangers to Ourselves après huit années d'attente. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015