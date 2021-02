Biographie

Modjo est l'auteur d'un des tubes charnières entre la french touch proprement dite et l'émergence de sa fille dépravée, la house française. « Lady (Hear Me Tonight) » inspiré par un sample de « Soup for One » de Chic est un triomphe lors de l'été 2000. Le duo connaît ensuite deux tubes de moindre importance en 2001 avant de disparaître, chacun de ses membres restant actif dans le milieu artistique.Romain Tranchart (producteur) et Yann Destagnol (guitare, clavier,producteur) se rencontrent en 1998.