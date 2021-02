Biographie

Derrière le pseudonyme MØ se cache la chanteuse danoise Karen Marie Ørsted, née en 1988, dont l'irrésistible ascension entretenue par une demi-douzaine de simples, fait d'elle l'une des révélations de l'année 2014 avec l'album No Mythologies to Follow. La série introduite en 2012 par « Maiden » se poursuit notamment avec « Pilgrim », « XXX 88 » (en duo avec Diplo) en 2013 puis « Never Wanna Know » et « Don't Wanna Dance » en 2014. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015